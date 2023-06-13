تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاقتصاد والإحصاء بالإسماعيلية| شاهد

تباينت آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة في اليوم الثاني للشعبتين العلمى والأدبى بشأن مادتى الإقتصاد والإحصاء ضمن المواد غير المضافة للمجموع، والتى جرت وسط تشديدات أمنية، حيث انتشار التواجد الأمنى لتأمين اللجان، ووضع الحواجز الحديدية لمنع انتظار السيارات.

وأجرى “صدى البلد”، بثا مباشرا في محيط إحدى اللجان لرصد ردود أفعال الطلالب عن الامتحان.

https://fb.watch/l87OSxQWYC/?mibextid=YCRy0i

واشتكت بعض طالبات الثانوية العامة، من صعوبة امتحان الاقتصاد، مؤكدين أنه جاء على مستوى الطالب المتفوق، وخرج عن المناهج الدراسية، واصفين الأسئلة بغير المباشرة والملتفة.

وسيطرت حالة من الحزن والبكاء على بعض الطالبات، وقالت إحدى الطالبات إن الامتحان احتوي علي ٢٥ سؤالا، لافتة الي ضيق الوقت.

في الوقت نفسه، أكدت بعضهن أنه في مستوي الطالب المتوسط.

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وجِّه بتوفير وسيلة مواصلات لطلاب الثانوي العام بقرية الأبطال لتنقلهم ذهابًا وإيابًا لمقر لجان الامتحان بمدينة القنطرة شرق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة وحرصها على دعم الطلاب في المناطق النائية والبعيدة عن مقر لجان الامتحانات.

وقام رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق اليوم الاثنين، بتوفير وسيلة مواصلات (أتوبيس من أحدى الجامعات الخاصة) وذلك لنقل طلبة وطالبات الثانوي العام من أماكن إقامتهم بقرية الأبطال وحتى مدينة القنطرة شرق مقر اللجان الامتحانية لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وأكد بشارة على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب وإزالة التوتر والرهبة بين نفوس الطلاب وتسهيل العملية الامتحانية وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص ليحصل كل طالب على حقه، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح.

ومن الجدير ذكره، أن قرية الأبطال تقع على مسافة حوالي ٦٠ كيلو متر من مدينة القنطرة شرق.