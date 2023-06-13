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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسماعيلية ترفع درجة الاستعداد وتحذر المواطنين من تقلبات الطقس

الاستعدادات
الاستعدادات

نوهت الشبكة الوطنية للطوارئ - الإسماعيلية وإقليم القناة برئاسة اللواء هنري ابراهيم، بحالة الطقس بمحافظة الإسماعيلية، وحذرت المواطنين من سوء الأحوال الجوية.

 

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واشارت الشبكة خلال صفحتها الرسمية الي أن صور الاقمار الصناعية توضح تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق من المحافظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ويصاحب ذلك هبات للرياح أحيانا تزيد من نشاط الرياح  
على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من الان وسوف تزداد كميات الامطار فى بعض المناطق .


واختتمت أنه جارى المتابعة مع هيئة الارصاد الجوية.


من جانبها نشرت الصفحة الرسمية لديوان محافظة الإسماعيلية، صورا توضح اصطفاف معدات وأفراد مركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك للتعامل الفوري مع أي طارئ يواجه المحافظة جراء سوء الأحوال الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد في كافة مراكز ومدن المحافظة.

 


وتشير اخر تحليلات خرائط الطقس لهيئة الارصاد الجوية المصرية الي نشاط رياح سرعتها (45:35 كم/س)مثير للرمال والأتربة خاصة على الأماكن المكشوفة وتؤدى الى انخفاض وتدنى الرؤية الافقية، مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا (بنسبة حدوث 30% تقريبا ) 
على مناطق متفرقة من المحافظة وفترات متقطعه.

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