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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد لجان الثانوية بإدارة القنطرة غرب

خلال الجولة
خلال الجولة

تفقد فضيلة الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية  الأزهرية، اليوم الاثنين، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة فتيات القنطرة غرب المشتركة بإدارة القنطرة غرب  التعليمية الأزهرية ومقرها معهد فتيات القنطرة غرب  وتضم معهدى : بنين وفتيات القنطرة غرب. وأدى طلبة وطالبات القسم العلمى اليوم الأثنين الموافق ١٢ يونيه امتحان مادة " الأستاتيكا " وكانت الأسئلة من واقع المنهج الدراسى المقرر وأبدى مدير عام المنطقة الشكر لأهالي القنطرة غرب ، لحرصهم على عدم التواجد أمام اللجان، ما يسر العمل للقائم باستخدام جهاز كشف المعادن، وكذلك المسئول عن قياس الحرارة.وتابع مدير عام المنطقة الأزهرية ، الإجراءات الاحترازية والوقائية، ونظافة اللجان، وتفقد غرفة العزل، وأطلع على الأدوات والمواد الطبية بها، ومستوى النظافة باللجنة.

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وتفقد لجان الامتحان وتأكد من تهوية اللجان، والالتزام بمقياس التباعد بين الطلاب وتهيئة الأجواء الملائمة داخل اللجنة. وشدد على تعقيم وتطهير اللجان بعد خروج الطلاب.

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