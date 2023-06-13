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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

الغزالة رايقة.. ما سر احتفال لاعبي الأهلي بأغنية سطلانة؟.. فيديوجراف

صدى البلد

تصدر اسم أغنية « سطلانة » محرك البحث جوجل بعد ظهور نجوم النادي الأهلي ، وهم يحتفلون بتحقيق دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11، على أنغامها.

علي ربيع: عمري ما تخيلت احتفالات لاعبي الأهلي على أغنيتي «سطلانة»| فيديو

وظهر لاعبو الأهلي وهم يحتفلون ويرقصون على أغنية «سطلانة» خلال خروجهم من غرف تغيير الملابس، عقب انتهاء مباراة فريقهم أمام الوداد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


أغنية سطلانة


وكان السؤال الأكثر بحثا على جوجل هو «إيه أغنية سطلانة؟» ومن يقوم بغنائها.


و«سطلانة» هي الأغنية الدعائية لفيلم «بعد الشر» الذي طرح في موسم أفلام عيد الفطر 2023، وكان من بطولة الفنان علي ربيع.

أغنية «سطلانة» غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي.

سطلانة
«سطلانة» من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو.
 

ولمتابعة المزيد حول احتفال لاعبي الأهلي بأغنية سطلانة .. تابع الفيديو جراف التالي:

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