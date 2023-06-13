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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث شطحات إيلون ماسك: الإنسان أصله كائن "سايبورج"

إيلون ماسك
إيلون ماسك

اشتهر الملياردير  إيلون ماسك  الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و المالك لمنصة  تويتر، بأفكاره الغريبة وتصريحاته الغير تقليدية حتى أنه عرف في مجال التكنولوجيا بأنه الرجل غريب الأطوار.

 واحدة من أحدث ابتكاراته الإبداعية في مجال الفكر هي أن البشر بالفعل سايبورج، مؤكدا أنه "نحن بالفعل آليين"، ولمن لا يعرف مصطلح "السايبورج" فهو عبارة عن كائن يتكون من مادة عضوية مثل كل البشر لكنه آلي وبه جزء ميكانيكي، وهذه الشخصيات ظهرت كثيرا في أفلام الخيال العلمي، أشهرها فيلم Terminator

إيلون ماسك

جاءت تصريحات  ماسك  الغريبة في تغريدة له على تويتر، ردًا على تغريدات مارك أندرسون حول الذكاء الاصطناعي يسأل فيها عن أوجه التشابه بين الذكاء الاصطناعي والإنسان ليرد عليه ماسك برأيه الغريب الذي فسره بأن الإنسان أصبح لا يستغني عن الأجهزة الإلكترونية وبالتالي أصبحت جزءا منه. 

سعى ماسك في التغريدة إلى تبديد بعض "الخوف والتحامل" على الذكاء الاصطناعي، وأن هذه الأداة التي أصبحت الشغل الشاغل للعالم تجعل الأشياء أفضل، مؤكدا أننا جميعا نعتمد على ذاكرة الأجهزة التي تتفوق على ذاكرة الإنسان الطبيعية.

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أوضح "ماسك" بأن لدينا حاليا "نسخة رقمية" من أنفسنا موجودة على الإنترنت وهي التي تتكون من رسائل بريد إلكتروني ، وحسابات التواصل الاجتماعي ، والسجلات الرقمية الأخرى، مشيرا إلى أن وجود الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب بين أيدينا تمنحنا "قوة خارقة" لم تكون متاحة للأجيال القديمة.

يعتقد ماسك أن الخطوة التالية في التطور البشري هي الدمج بين هذه الأجهزة وبين جسم الإنسان ليكون بالفعل سايبورج حقيقي.

إيلون ماسك سايبورج تويتر Terminator ماسك الذكاء الاصطناعي مارك أندرسون

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