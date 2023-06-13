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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك.. أغنى شخص في العالم يسخر من سعر نظارة آبل للواقع الافتراضي

إيلون ماسك ،، Reuters
إيلون ماسك ،، Reuters

ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي، قد يعد هذا مبلغا كبيرا بالنسبة للبعض، أما بالنسبة للبعض الآخر فمن المستحيل أن يقوم بدفع هذا المبلغ من أجل شراء نظارة Vision Pro للواقع المختلط التي أطلقتها شركة آبل؛ نظرا لأنه ثمن باهظ للغاية ولا يمكن دفعه في منتج ترفيهي، ولكن ما بالك بأغنى شخص في العالم!. 

 

سخر إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، ومالك شركات تويتر، وتسلا، وسبيس إكس، من السعر الباهظ لنظارة الواقع المختلط Vision Pro والتي أعلنت عنها شركة آبل الأمريكية منذ أيام. 

 

ونشر ماسك على حسابه على تويتر صورتين للمقارنة أحدهما لنظارة Vision Pro والبالغ سعرها 3500 دولار أمريكي، والأخرى لمنتج مكتوب عليه “ تواصل مع الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية” في حين أن المنتج بداخله فطر عيش الغراب أو "المشروم" وبسعر يبلغ 20 دولارا فقط. 

وعلق ماسك على صورة نظارة Vision Pro بأنها نظارة آبل للواقع المعزز التي تبلغ 3500 دولار أمريكي، أما تعليقه على الصورة الثانية التي تحتوي على “المشروم”  فكان “ واقع معزز بـ 20 دولارا”. 

 

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها رجل الأعمال، إيلون ماسك شركة آبل أو منتجاتها، حيث انتقد في السابق الشركة بسبب قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، والذي يتطلب رسوما “مجحفة” من المطورين تقدر بـ 30 % على كل تطبيق داخل المتجر.

 

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