عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شبح الخلافات يطارد تويتر وجوجل بعد رفض إيلون ماسك دفع فواتير خدماتها

رجل الأعمال إيلون
رجل الأعمال إيلون ماسك،، Getty Images

أفادت تقارير أن شركة Twitter تويتر رفضت دفع فواتير Google Cloud الخاصة بها مع طرح عقدها للتجديد هذا الشهر ، مما قد يؤدي إلى إعاقة فرق الثقة والسلامة في الشركة. 

 

وبحسب منصة Platformer فإن تويتر قد وقعت عقدا لعدد من السنوات مع جوجل يتعلق بمكافحة البريد العشوائي وحماية الحسابات للاستفادة من خدمات Google Cloud السحابية، وذلك قبل استحواذ رجل الأعمال إيلون ماسك على تويتر العام الماضي.    

 

ولم يقدم تقرير Platformer تفاصيل حول كيف يمكن أن يؤدي الصراع بين الشركتين العملاقتين إلى إعاقة فرق الثقة والسلامة في تويتر، إلا أن المعلومات قالت إن تويتر يحاول إعادة التفاوض بشأن عقده مع جوجل منذ مارس على الأقل.

  

وقالت منصة Platformer إن تويتر يستضيف بعض الخدمات على الخادم الخاص به ويضم البعض الآخر على المنصات السحابية لأمازون و جوجل، وكان ماسك قد أمر بتخفيض تكاليف البنية التحتية ، مثل الإنفاق على الخدمات السحابية ، بمقدار مليار دولار ، حسبما قال مصدر لرويترز في نوفمبر الماضي.
 

وكانت شركة أمازون قد حذرت تويتر في مارس الماضي من أنها ستمنع مدفوعات الإعلانات بسبب فواتير الشركة المستحقة لخدمات أمازون ويب لخدمات الحوسبة السحابية ، وفقًا للمعلومات.

Twitter تويتر شركة Twitter إيلون ماسك جوجل Google Cloud خدمات Google Cloud

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

رسالة مثيرة من خبير لوائح لـ كهربا عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

شبح الخلافات يطارد تويتر وجوجل بعد رفض إيلون ماسك دفع فواتير خدماتها

الجردل مكتبها.. قصة ملهمة لـ منة الله الأولى على الشهادة الإعدادية بكفرالشيخ|شاهد

قبل وصولها لـ مليون جنيه .. سعر أرخص فئات "هافال H6" في مصر |صور

حدث ليلا.. نسر الأهلي يحلق في سماء المغرب بالنجمة الـ11 وتهنئة خاصة من الرئيس السيسي.. نداء عاجل بشأن كارثة محتملة في أوكرانيا

عمرو العادلي يكشف أسرار خاصة عن الراحل حمدي أبو جليل

قرار عاجل من المحكمة بشأن محامي وآخرين في قضية الهوج بول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدان الشهية وانتفاخ البطن.. هذه العلامات تشير إلي الإصابة بمرض خطير

أبراج تشعر بالإهمال العاطفي طوال الوقت.. هل انت منهم؟

طريقة عمل كيك الأناناس بمذاق لا يقاوم

مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم| أعراض خطيرة

فيديو

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ