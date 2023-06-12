شبح الخلافات يطارد تويتر وجوجل بعد رفض إيلون ماسك دفع فواتير خدماتها

أفادت تقارير أن شركة Twitter تويتر رفضت دفع فواتير Google Cloud الخاصة بها مع طرح عقدها للتجديد هذا الشهر ، مما قد يؤدي إلى إعاقة فرق الثقة والسلامة في الشركة.

وبحسب منصة Platformer فإن تويتر قد وقعت عقدا لعدد من السنوات مع جوجل يتعلق بمكافحة البريد العشوائي وحماية الحسابات للاستفادة من خدمات Google Cloud السحابية، وذلك قبل استحواذ رجل الأعمال إيلون ماسك على تويتر العام الماضي.

ولم يقدم تقرير Platformer تفاصيل حول كيف يمكن أن يؤدي الصراع بين الشركتين العملاقتين إلى إعاقة فرق الثقة والسلامة في تويتر، إلا أن المعلومات قالت إن تويتر يحاول إعادة التفاوض بشأن عقده مع جوجل منذ مارس على الأقل.

وقالت منصة Platformer إن تويتر يستضيف بعض الخدمات على الخادم الخاص به ويضم البعض الآخر على المنصات السحابية لأمازون و جوجل، وكان ماسك قد أمر بتخفيض تكاليف البنية التحتية ، مثل الإنفاق على الخدمات السحابية ، بمقدار مليار دولار ، حسبما قال مصدر لرويترز في نوفمبر الماضي.



وكانت شركة أمازون قد حذرت تويتر في مارس الماضي من أنها ستمنع مدفوعات الإعلانات بسبب فواتير الشركة المستحقة لخدمات أمازون ويب لخدمات الحوسبة السحابية ، وفقًا للمعلومات.