عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: توقيع مذكرة تفاهم مع مدغشقر في الإدارة المستدامة للموارد المائية

صدى البلد

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم، ممثلة وزير دولة مدغشقر رازيفاو فولونيا دايموندرا  بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

يأتي اللقاء، في إطار استضافة مصر لفعاليات الإجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة المعني بالمياه (الأمكاو) خلال الفترة (١٣ - ١٥) يونيو ٢٠٢٣ 

وأكد سويلم، على العلاقات المتميزة التي تربط مصر ومدغشقر على كافة المستويات، مشيراً لمساندة مصر للسياسات الإصلاحية والتنموية التي ينتهجها رئيس دولة مدغشقر والتي تستهدف لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية والنهوض بمستوى معيشة المواطنين، ومعرباً عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف .

كما أكد سويلم، أنه يتم حالياً السير في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والتي ستركز على جوانب متعددة تشمل الدراسات والبحوث المتعلقة بتجميع مياه الأمطار والحماية من الفيضانات والسيول والتقنيات الحديثة المستخدمة في دراسات إدارة المياه الجوفية ، وتدابير التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ على مشاريع موارد المياه، والمشاركة في مؤتمرات وورش عمل علمية في البلدين، وتبادل الزيارات الفنية بين الخبراء من الجانبين، وتنظيم برامج تدريبية لتعزيز بناء القدرات وتنمية المعرفة .

وتوجه سويلم بالدعوة لدولة مدغشقر لدعم المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN ، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة .

من جانبه أعرب رئيس وفد دولة مدغشقر عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلتا الدولتين، مشيداً بالدعم الذي تقدمه مصر لبلاده خاصةً في مجال الموارد المائية .

IMG-20230613-WA0302
IMG-20230613-WA0302
IMG-20230613-WA0301
IMG-20230613-WA0301

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

عاجل.. مصرع 15 شخصا في تصادم ميكروباص ونقل على الدائري الإقليمي بالجيزة

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

ضحية الأهلي.. أزمة تضرب الوداد بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الري: توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإدارة الموارد المائية بكينيا

تعزيز الاستثمار الزراعي في سيناء لتوفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق

عكس التوقعات.. جنرال أمريكي يصدم الغرب بشأن حرب روسيا وأوكرانيا

وزير الري: الإسراع في حفر 12 محطة مياه جوفية بالطاقة الشمسية بالكونغو

رحيل الطالب الاول بالشهادة الابتدائية للمكفوفين بالغربية

وزير التجارة العراقي: توجيهات بتعزيز وفتح المجال أمام المستثمرين خاصة من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

به فرن لا ينطفئ منذ 3 قرون ..حكاية أقدم مطعم في العالم

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

صارت شابة بملامح مختلفة| شاهد الطفلة جنا عمرو في سن العشرين .. صور

لسبب صادم.. اعتداء وحشي على طفلة أمام مطعم شهير بنيوزيلندا

فيديو

المعاشات الجديدة لـ 11 مليون مستحق | اعرف الموعد والتفاصيل

مفيش تعويم .. مفاجأة في سعر الدولار وتفاصيل جديدة عن الذهب

محدش يخرج من بيته.. عاصفة ترابية تضرب عدة محافظات وتحذير لسكان القاهرة

قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر .. واستقبالهم 24 يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ