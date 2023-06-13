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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جماهير الأهلي السبب..

إعلامية تكشف سبب تغير اسم ملعب محمد الخامس لـ "ستاد محمد عبد المنعم"

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

كشفت الإعلامية إنجي أنور، عن أن ملعب محمد الخامس بالمغرب، تحول اسمه على موقع "ويكبيديا" الشهير إلى ملعب محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، وذلك بعد تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه.

وأضافت "أنور"، خلال تقديمها برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن هدف محمد عبد المنعم يبدو أنه لم يعطي النادي الأهلي البطولة فقط، وإنما ملعب أيضا، "النهاردة جماهير النادي الأهلي تفاجأت بتغير ملعب محمد الخامس على الإنترنت إلى ملعب محمد عبد المنعم".

وتابعت إنجي أنور، أن ملعب محمد الخامس التي أقيمت عليه مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا تغير اسمه على الإنترنت، "لو حد فتح جوحل دلوقتي وكتب ملعب محمد الخامس، هيطلعلك ملعب محمد عبد المنعم، طبعا دي حركة عملتها جماهير النادي الأهلي تقديرًا لمجهودات اللاعب وهدفه الذي كان سبب التتويج بالبطولة على حساب الوداد".

ونجح النادي الأهلي في تحقيق تعادلًا ثمينًا من داخل ملعب محمد الخامس أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي، بهدف لمثله، لتكون نتيجة نهائي دوري أبطال أفريقيا ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح المارد الأحمر، بمجموع المباراتين، ليتوج الشياطين الحمر بالبطولة الـ 11 في تاريخه.

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