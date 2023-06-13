رئيس مصلحة الجمارك: دخل مصر 215 كيلو ذهب منذ قرار الإعفاء الجمركي

أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن دخول 194 كيلو ذهب لمصر بعد قرار من الإعفاء الجمركي هو كمية كبيرة، موضحًا أن أعلن هذه الكيلو كان من عيار 24 والسبائك الذهبية.

وأضاف "غتوري"، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه دخول حتى الآن 215 كيلو من الذهب منذ القرار، مشددًا على أن القرار كان له أثر إيجابي وواضح في السوق، وسعر الذهب تراجع واستقر بعد القرار، مؤكدًا أن كل الدول يأتي منها الذهب.

وأشار إلى أن الدول العربية هي الدول صاحبة النسبة الأكبر في حصة الذهب التي دخلت مصر خلال الشهر الماضي، مؤكدًا ان الذهب كان يدخل بطرق غير مشروعه، ولا يمكن المقارنة بين الوقت الحالي والأوقات السابقة. وتابع: "العائدين من الخارج يدفعون ضريبة القيمة المضافة 14% على مصنعية الذهب"، مشددًا على أن الإجراءات سهلة جدًا، والاجراءات تنتهي بشكل جيد وطبيعي.



