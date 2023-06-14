اللجنة الدائمة للآثار تعلق على قرار الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة للخالدين

قال جمال عبد الرحيم عضو اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية، إن قرار الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين يتكون من قسمين، أحدهما تقليل الحمل على المرور داخل قلب القاهرة التاريخية، والاستمتاع بتاريخ مصر، والأخر إقامة مقبرة للخالدين".

وأضاف “جمال عبد الرحيم” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”، أن اللجنة التي وجه الرئيس السيسي بإنشائها ستضم كافة المتخصصين، للتعامل مع تلك المقابر، منوها بأن إقامة مقبرة للخالدين سيعمل على جذب السياحة بشكل واضح".



واسترسل: القرار يتضمن تشكيل لجنة من خبراء متخصصين في الهندسة والتربة أيضا، لافتا إلى أن الدولة لا تسمح بهدم أي أثر إسلامي. منوها بأن هناك شروط واضحة لدخول المباني ضمن قائمة المباني الأثرية.

