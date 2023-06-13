عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللجنة الدائمة للآثار تكشف كواليس قرار الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

علق الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للآثار، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين والتي تضم رفات عظماء ورموز مصر، قائلا :" قرار سليم والجميع ارتاح لهذا القرار الرئاسي".

txt

كبير الأثريين: مقبرة الخالدين ستطل على العالم بـ الفنون والثقافة


وأضاف عبدالرحيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القرار وضع النقاط على الحروف بإنشاء مقبرة الخالدين، مضيفا أن القرار جاء من أعلى رأس في الدولة المصرية.

وتابع أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للآثار، أن القرار يتضمن تشكيل لجنة من خبراء متخصصين في الهندسة والتربة أيضا، لافتا إلى أن الدولة لا تسمح بهدم أي أثر إسلامي.

 

ترميم الآثار 

 

وفي السياق نفسه أشار الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للآثار، إلى أن هناك شائعات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مؤكدا أن الدولة تطور وترمم الآثار الإسلامية ولا تهدم أي أثر تماما.

مقبرة الخالدين السيسي جمال عبدالرحيم الآثار الإسلامية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

خالد الغندور يثير الجدل بشأن نهائي دوري ابطال افريقيا

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

مفاجأة.. شوبير: الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق بعد موافقة كولر

موضوعات متعلقة

مصر تكرم رموزها الراحلين| تدخل رئاسي عاجل بشأن تطوير السيدة نفيسة والإمام الشافعي.. و"مقبرة الخالدين" هدية لعظماء الوطن

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. 20 صورة من مشاركة محمد أبوالعينين في جلسة أولويات الاستثمار

إعلان عاجل من بوتين بشأن مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

إعلان صادم.. بوتين: أمريكيون كثيرون يريدون حربا عالمية ثالثة

حكم الجمع بين نية الهدي والأضحية معا في الحج.. دار الإفتاء ترد

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن الأزمة في اليمن

أصغر خريجي الجامعات يتسلم وظيفة في شركة سبيس إكس.. اعرف القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: أحترس من إرتكاب هذه الافعال في موجات الحر الشديد

أصغر خريجي الجامعات يتسلم وظيفة في شركة سبيس إكس.. اعرف القصة؟

حقيقة أم وهم.. هل يحتاج الجسم 2 لتر من الماء يوميا؟

أعراض الإصابة بزيادة كهرباء القلب.. جمال شعبان يوضح

فيديو

المشجع الزملكاوي في المغرب يروي تفاصيل خناقة المطار |«فيديوجراف»

المعاشات الجديدة لـ 11 مليون مستحق | اعرف الموعد والتفاصيل

مفيش تعويم .. مفاجأة في سعر الدولار وتفاصيل جديدة عن الذهب

محدش يخرج من بيته.. عاصفة ترابية تضرب عدة محافظات وتحذير لسكان القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ