اللجنة الدائمة للآثار تكشف كواليس قرار الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين

علق الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للآثار، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين والتي تضم رفات عظماء ورموز مصر، قائلا :" قرار سليم والجميع ارتاح لهذا القرار الرئاسي".



وأضاف عبدالرحيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القرار وضع النقاط على الحروف بإنشاء مقبرة الخالدين، مضيفا أن القرار جاء من أعلى رأس في الدولة المصرية.

وتابع أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للآثار، أن القرار يتضمن تشكيل لجنة من خبراء متخصصين في الهندسة والتربة أيضا، لافتا إلى أن الدولة لا تسمح بهدم أي أثر إسلامي.

ترميم الآثار

وفي السياق نفسه أشار الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للآثار، إلى أن هناك شائعات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مؤكدا أن الدولة تطور وترمم الآثار الإسلامية ولا تهدم أي أثر تماما.