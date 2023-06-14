نشرة المرأة والصحة: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال في موجات الحر الشديد.. أشخاص ممنوعون من تناول اللحوم الحمراء.. مي كساب تخطف الأنظار بإطلالة تبرز من رشاقتها

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بعد فيديو أخت العريس.. 6 قواعد ذهبية للتعامل مع أهل الزوج



آثار فيديو لفتاة توصي عروسة اخيها بعدة وصايا أثناء الفرح وسط حضور المعازيم ، ضجة كبيرة علي السوشيال ميديا ، وتفاعل معها الحاضرين بشدة عندما وجهت رسالة مؤثرة لعروسة اخيها، خاصة عندما قالت في الميكروفون : اخي هو ابن قلبي فجوة عينك تشيليه وإوعى عمرك تزعليه واحنا فى عنينا هنحطك ،وفى قلبنا انتى موجودة وفوق راسنا وأوعدك أنه عمره ماهيجي عليكي وهيكون سندك ولو حصل فإحنا فى ضهرك انتي فوق دماغنا كلنا عشان خاطري تحافظى عليه ".

حقيقة أم وهم.. هل يحتاج الجسم 2 لتر من الماء يوميا؟

يعتقد الكثير من الأشخاص أن تناول كمية لترين من الماء هي الكمية الجيدة التى يجب على الجميع تناولها في اليوم وأن الخفض أو الزيادة له أثار ضارة.. فهل هذا صحيح؟

أعراض الإصابة بزيادة كهرباء القلب.. جمال شعبان يوضح



شرح الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، معنى كلمة الضربة الساقطة، وكهرباء القلب طبيا.

جمال شعبان: أحترس من إرتكاب هذه الافعال في موجات الحر الشديد



كشفت الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، علاقة الصيف والعرق بالجلطات.

فستان يبرز خسارة وزنها.. مي كساب تتألق بإطلالة ناعمة في حفل تكريمها



ظهرت مي كساب خلال تكريمها بحفل توزيع جوائز NRJ لدراما رمضان عن دورها في مسلسل جعفر العمدة، وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية ابرزت من رشاقتها وخسارتها الشديدة في الوزن.

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول اللحوم الحمراء.. تؤدي للغيبوبة



هناك بعض الأشخاص يميلون لتناول اللحوم الحمراء بشكل أكبر من الدواجن، والأسماك، وبالرغم من فوائدها، إلا أنها قد تسبب العديد من المشاكل الصحية، وهناك بعض الأشخاص الممنوعين من تناول اللحوم الحمراء.

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر خرافي لفستان نانسي عجرم الأبيض بالأردن



ظهرت النجمة نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا خيريا في الأردن، بحضور الملكة رانيا، وقامت بمشاركة صور الحفل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت نانسي عجرم بإطلالة ناعمة وساحرة.



وداعا للمواقف المحرجة.. حيل تخلصك من الغازات والريح



يعاني الكثير من الاشخاص فرط الغازات والريح خاصه عقب تناول وجبات دسمة ويكون هذا الامر لا ارادي ولا يستطيعون التحكم في خروج الغازات.

برقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أمينة خليل في أحدث جلسة تصوير



شاركت النجمة أمينة خليل جلسة تصوير جديدة مع متابعيها، ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية.