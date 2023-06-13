وزير الري: إنشاء محطات مياه شرب و4 سدود لحصاد الأمطار بجنوب السودان

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري نظيره بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي اللقاء في إطار رئاسة مصر للدورة الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة للمياه، واستضافة مصر لفعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة المعني بالمياه (AMCOW) خلال الفترة (13- 15) يونيو 2023.

وصرح الدكتور سويلم بأن زيارة شقيقة وزير الموارد المائية والري الجنوب سوداني تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوي الوزراء والفنيين لبحث تقدم سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية التي تأتي في المقام الأول لخدمة مواطني جنوب السودان مثل مشروعات توفير مياه الشرب النقية وأعمال مقاومة الحشائش المائية لخدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضان وبالتالي العمل على إستقرار المواطنين وتحقيق التنمية .

محطات لتلبية احتياجات مواطني جنوب السودان

وأكد الدكتور سويلم اهتمام مصر بتلبية إحتياجات أشقائها من دول حوض النيل و بصفة خاصة جمهورية جنوب السودان لتحقيق مبدأ المنفعة للجميع وعدم الضرر ، وهو ما ظهر جلياً في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية لتوفير المياه النقية للمواطنين ، حيث تم إنشاء (20) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لإستدامة تشغيلها لخدمة أكبر عدد من المواطنين وجاري تنفيذ (8) محطات لتلبية احتياجات مواطني جنوب السودان ، والحفاظ على الصحة العامة ، وكذلك إنشاء عدد (4) سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في الشرب والثروة الحيوانية والإستخدامات المنزلية ، بالإضافة لتطهير المجاري المائية من الحشائش المائية والتي ستُسهم في خدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات ، وبالتالي العمل على إستقرار المواطنين، وكذلك الاهتمام بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر وكذلك الإهتمام بالتدريب وبناء القدرات .

كما أكد حرص مصر على توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين من خلال بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من الوزارات والمؤسسات المصرية ، مشيراً إلى انه تم الإتفاق على زيادة أعداد الكوادر الفنية من دولة جنوب السودان في الدورات التدريبية التي تقيمها وزارة الموارد المائية والرى المصرية سنوياً .

وأشار سيادته إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe ، والتي ستصبح نقطة البداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه ، ووضع الخطط الموضوعة سابقاً حيز التنفيذ خاصة بالقارة الأفريقية التي تحتاج لتنفيذ مشروعات حقيقة تساعد الدول الأفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ ، ووصولاً لتحقيق رؤية المياه 2030 وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه ، كما صرح انه سيتم إفتتاح المركز الأفريقي PAN AFRICAN للمياه والتكيف مع المناخ لتدريب الأشقاء من دول القارة الافريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف والذي سيكون منبراً هاما للكوادر الفنية من جنوب السودان الشقيق لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ .