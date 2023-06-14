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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يثير الجدل بجلسة تصوير جريئة مع ممثلة هندية |شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

نشرت الممثلة الهندية أورفاشي راوتيلا فيديو جديدًا برفقة النجم محمد رمضان عبر حسابها بموقع فيسبوك.

وظهر محمد رمضان برفقة أورفاشي في جلسة تصوير جريئة ، مما أثار جدل متابعيه .

وأعلن الفنان محمد رمضان، عن توقيعه على الجزء الثاني من مسلسل “جعفر العمدة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتب محمد رمضان: “وقعت أمس عقد جعفر العمدة الجزء الثاني، بعد ما اطمنت إنه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج “ميديا هب”، تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، رمضان يجمعنا”.

 

محمد سامي وجعفر العمدة

تحدث المخرج محمد سامي عن مسلسل “جعفر العمدة”، كاشفا تفاصيل خاصة عن كواليس هذا المسلسل، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

 

وقال محمد سامي: “المسلسل ده كان تحدي بالنسبالي، ورسمت كل شخصية على حدة، وعملت الشخصيات وبعد كده الأحداث والقصة، وفي نجوم كلمتهم قبل ما أعمل الشخصية بتاعتهم في العمل بشكل كامل”.

وأصاف: “مسلسل جعفر العمدة نجح نجاحًا باهرًا، وكسّر الدنيا”.

 

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