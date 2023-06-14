عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: بايدن وهيلاري كلينتون خالفا القانون

ترامب
ترامب

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس جو بايدن احتفظ بوثائق سرية عندما كان سيناتورًا وهذا غير قانوني، لافتًا إلى أن بعض الوثائق السرية التي كانت بحوزته تثبت تلقيه أموالًا من الصين.

وأضاف ترامب في كلمة له اليوم الأربعاء أمام أنصاره في نيوجيرسي، أن لائحة الاتهام ضده شريرة وتمثل استغلالًا بشعًا للسلطة، مشيرًا إلى أنه ليس الشخص الذي يخرق القانون.

وتابع أن ما يحدث معه سوء استغلال للسلطة من قبل إدارة بايدن، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خالفا القانون ولم يتم توجيه إي اتهامات لهما.

ولفت إلى أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي عملا على حماية هيلاري كلينتون رغم كل الجرائم التي ارتكبتها.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن اليوم هو الأكثر شرًا بتاريخ الولايات المتحدة، موضحًا أن ما حصل هو اضطهاد سياسي.

واتهم ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة.

دونالد ترامب بايدن وثائق سرية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر بعد الفوز بدوري الأبطال

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

فرج عامر: حمدي فتحي أغلى لاعب تم بيعه في الخليج العربي ..تفاصيل

ترشيحاتنا

ترامب: بايدن وهيلاري كلينتون خالفا القانون

عرابـي: مباراة الهلال وصن داونز "نقطة التحول" في مسيرة الأهلي نحو اللقب

اضطهاد سياسي..ترامب يشن هجومًا على بايدن: الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ أمريكا

100 مليون شجرة.. هل تنقذ الإمارات كوكب الأرض من كارثة؟

من أمريكا.. زاهي حواس: مصر مليئة بالكنوز.. ومنطقة المطرية تحتها مقابر قديمة|تفاصيل

315 جنيها.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوف الامتحانات جابلك صداع .. إليك هذه الحيل

بعد عملية التكميم.. مى كساب تثير الجدل بخصرها المنحوت

حيل سهلة ورخيصة لعلاج التوتر عند طلاب الثانوية العامة

ماذا يفعل البطيخ لهؤلاء المرضى؟

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ