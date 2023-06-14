ترامب: بايدن وهيلاري كلينتون خالفا القانون

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس جو بايدن احتفظ بوثائق سرية عندما كان سيناتورًا وهذا غير قانوني، لافتًا إلى أن بعض الوثائق السرية التي كانت بحوزته تثبت تلقيه أموالًا من الصين.

وأضاف ترامب في كلمة له اليوم الأربعاء أمام أنصاره في نيوجيرسي، أن لائحة الاتهام ضده شريرة وتمثل استغلالًا بشعًا للسلطة، مشيرًا إلى أنه ليس الشخص الذي يخرق القانون.

وتابع أن ما يحدث معه سوء استغلال للسلطة من قبل إدارة بايدن، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خالفا القانون ولم يتم توجيه إي اتهامات لهما.

ولفت إلى أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي عملا على حماية هيلاري كلينتون رغم كل الجرائم التي ارتكبتها.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن اليوم هو الأكثر شرًا بتاريخ الولايات المتحدة، موضحًا أن ما حصل هو اضطهاد سياسي.

واتهم ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة.