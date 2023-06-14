قال رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو: إن بلاده ستدخل الحرب في أوكرانيا إذا تعرضت لأي "عدوان".

وكان قد قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، إن بيلاروسيا قد تدخل الصراع في أوكرانيا إذا قررت كييف غزو أي من البلدين.

قال رئيس حركة نحن مع روسيا في زابوروجيا، فلاديمير روجوف، إن الجيش الأوكراني قد يلجأ إلى شن هجوم جديد في محطة زابوروجيا للطاقة النووية بسبب إخفاقات قواته على كافة المحاور.

وأضاف روجوف، أن القوات الأوكرانية فشلت فشلا ذريعا في شن هجوم على جبهة زابوروجيا، لذلك قد يلجأ نظام كييف إلى شن استفزاز جديد ضد محطة زابوروجيا.

وأوضح روجوف، أن القوات الأوكرانية بعد أن استهدفوا محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ما زالوا يخططون لعبور نهر دنيبر في منطقة خيرسون ومنبع نهر دنيبر في منطقة إنرجودار، لافتا إلى أنهم لم يتخلوا عن هذه الخطط هي 100٪.