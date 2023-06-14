عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أولويات الاستثمار | التنسيقية تنظم صالونا مهمًا في الحوار الوطني .. الليلة

صدى البلد

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالون نقاشي، اليوم في السابعة مساءً، لمناقشة مخرجات جلستي "أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة" و "لجنة الزراعة والأمن الغذائي" في المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.


وتتناول الجلسة الأولى من الصالون، مناقشة موضوع "أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام"، ومحاور أبرزها، إدارة أصول الدولة، ووثيقة سياسة الملكية، وتعظيم دور صندوق مصر السيادي، والرؤى والمخرجات التى تدعم الاقتصاد المصري وتدفع عجلة التنمية.


فيما، تناقش الجلسة الثانية من الصالون، قضايا لجنة الزراعة والأمن الغذائي والمتعلقة بدور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون، وتأثير الزيادة السكانية على الأمن الغذائي، وكيفية مواجهة الفقر المائي، والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية.


يدير الحوار خلال الصالون، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون، النائب أحمد سمير،  عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، والنائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس اقتصاد بالجامعة البريطانية، والدكتور محمود ناجي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائب محمد السباعي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجيهان محمد المغازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الأسبق بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة منى محرز،  نائب وزير الزراعة الأسبق، وماهر فضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

الاستثمارات العامة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أولويات الاستثمارات الزراعة والأمن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

بعد إعدامه.. مقابر الصدقة تنتظر جثمان محمد عادل.. وأمه تفقد الوعي |صور

جريمة طبيب الساحل.. زميله قتله ودفنه داخل عيادته في القاهرة

والد نيرة أشرف يعلن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

بعد تنفيذ حكم الإعدام.. أين وصل جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

ترشيحاتنا

الرئيس : الكشف المبكر على الأمراض يخفف من معاناة الآلام والتكاليف

نسيطر على الأمور.. رسالة من السيسي بشأن الوضع الاقتصادي والـ3 سنوات الماضية

كيف دعمت الإسكان تطوير مبادرة حياة كريمة في الصعيد؟ تمكين مواطني المناطق الأكثر فقرا أبرز الإجراءات

قرار عاجل من روسيا بشأن تجنيد المجرمين للقتال في حرب أوكرانيا

رسميًا .. نانت الفرنسي يتعاقد مع مصطفى محمد حتى 2027

القبض على 3 مصريين في الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفرج بالبيت.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وغينيا بتصفيات أمم أفريقيا

لهذا السبب.. افتتاح أول سينما للبشر والحيوانات الأليفة في العالم بتايلاند |شاهد

بروفة جنازة.. فنان أمريكي بريطاني يثير الجدل بتصرف صادم وسط أصدقائه.. شاهد

طرق طبيعية للتخلص من التعرق الدائم في فصل الصيف

فيديو

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

رد فعل عائلة نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل وحقيقة صورة البدلة الحمراء

درجات الحرارة تصل لـ 46 بهذه المحافظة.. تحذير من حالة الطقس

رمت نفسها في البحر.. الأهالي يكشفون تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ