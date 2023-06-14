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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع المدني السوري يعلن احتجاز طفلين مشتبه إصابتهما بـ الكوليرا

الدفاع المدني السوري
الدفاع المدني السوري يحتجز طفلان مصابين بالكوليرا

أعلن الدفاع المدني السوري عن احتجاز طفلين مشتبه إصابتهما بمرض الكوليرا في مدينة الأعزاز شمالي حلب.

وكتب الدفاع المدني السوري على صفحته الرسمية على موقع تويتر ،اليوم الأربعاء، أنه تم نقل طفلان مشتبه إصابتهما بمرض الكوليرا من مشفى في مدينة اعزاز إلى مركز عزل إصابات الكوليرا في بلدة سجو شمالي حلب، مع استمرار انتشار مرض الكوليرا في مناطق شمال غربي سوريا.

وأضاف الدفاع المدني في بيانه أن الفرق التابعة لهم تواصل حملات التوعية للمدنيين والتي تساعد في رفع مستوى المعرفة بالمرض واتخاذ أفضل السبل لمنع انتشاره والوقاية منه، بالإضافة إلى تحفيز المدنيين بضرورة أخذ اللقاح لحمايتهم من خطر الكوليرا وزيادة القدرة على مقاومة المرض.

وأفاد الدفاع المدني بارتفاع عدد الإصابات بمرض الكوليرا في شمال غربي سوريا ليصل عدد المصابين إلى 720 حالة منذ بداية العام الجاري.

إصابات الكوليرا إصابات الدفاع المدني السوري الدفاع المدني حملات التوعية

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