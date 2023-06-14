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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الفيدرالي الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل

رئيس الفيدرالي الأمريكي
رئيس الفيدرالي الأمريكي

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن الاحتياطي الفيدرالي سينظر في التأثير الذي تحدثه زياداته السابقة في أسعار الفائدة على الاقتصاد عند اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل.

وأضاف “باول”، في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي: “يتوقع جميع المشاركين في اللجنة تقريبًا أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة إلى حد ما بحلول نهاية العام… ولكن في هذا الاجتماع، وبالنظر إلى مدى وسرعة تحركنا، رأينا أنه من الحكمة الحفاظ على النطاق المستهدف ثابتًا”.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: ”ستأخذ اللجنة الفيدرالية في الحسبان التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتباطؤ الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية”.

وتابع باول: “قد يكون من المفيد رفع الفائدة ولكن بوتيرة متوسطة”، مشيرا إلي أنهم “قريبون من الوصول إلى نسبة تضخم عند 2%”.

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وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: “نتابع الوضع وسنتخذ قرارا الشهر المقبل”.

وأكد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “مرتاح” لتثبيت رفع سعر الفائدة.

وفي وق تسابق من اليوم، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدلات الفائدة عند 5.25%، للمرة الأولى منذ مارس من العام الماضي.

وألمح مجلس الفيدرالي الأمريكي إمكانية رفع الفائدة مرتين قبل نهاية العام الجاري، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بنهاية العام.

وأكد الفيدرالي الأمريكي أن قرار تثبيت معدلات الفائدة يتوافق مع توقعات الأسواق، لافتًا إلى أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وسيواصل العمل على إعادتها لمستوياتها.

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