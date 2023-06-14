إبراهيم عيسى: كلام الرئيس السيسي عن الحوار الوطني مبدأ سياسة لمرحلة جديدة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، على ضرورة الاهتمام بتصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال كلمته في مؤتمر "الشباب الوطني"، بأنه سيوقع على كل ما ينتهي إليه الحوار الوطني، والخارج عن صلاحيته الدستورية سيحيله لمجلس النواب.

وأشار الاعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تصريح الرئيس السيسي اليوم يعد مدخل ومبدأ سياسة لمرحلة مختلفة وجديدة، موجهة كلامه لأجهزة الدولة: "يا أجهزة الدولة أرجوكم اسمعوا الرئيس.. هي بنا ننتبه لما يقوله الرئيس".

وأوضح إبراهيم عيسى، أن لقاء الرئيس مع قطاعات المواطنين من الريف المصري، والاستماع لشرائح مختلفة من المجتمع وشباب وحضور اللقاءات وجهًا لوجه هو شئ هام وضروري، مؤكدا أنه حينما يتكلم الرئيس عن الحوار الوطني بهذا الاهتمام فهذه إشارة الى أجهزة الدولة بضرورة الاستماع للرئيس ويبدو انها مبدأ سياسة لمرحلة مختلفة.