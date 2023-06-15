عبدالمنعم سعيد: الحفاظ على الدولة المصرية يسبق أي شيء له علاقة بالحرية

قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إننا جميعًا تفاجأنا بما حدث لمبارك، لكن عندما دخل الموضوع في مرحلة السخونة الشديدة، وقف الجيش ولم يطلق على الشعب طلقة واحدة، ولم يدخل ليدهسهم بالدبابات مثلما حدث في الصين.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم، سعيد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن القضية الأساسية للمجلس العسكري كانت الحفاظ على الدولة، لافتًا إلى أنه حدث بعض اللوم على مجيء الإخوان، لكن الشعب هو من جاء بالإخوان في النهاية.

وأكد أن الحفاظ على الدولة المصرية يسبق أي شيء له علاقة بالحرية والعدالة الاجتماعية، لأن هذه الكينونة التي تسمى مصر لها مكانة خاصة، وبالتالي فإن الجيش في أي بلد محترم وهو الحارس على الدولة.

عن برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.