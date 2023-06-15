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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة : الأهلي يسعى للإبقاء على كولر لموسمين آخرين

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لديه عقد مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل، مشيرا إلى أن مسئولي القلعة الحمراء لديهم رغبة في عمل عقد لمدة عامين للمدرب السويسري.

وقال شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس: "محمد عبدالمنعم لاعب مختلف ويمتلك "ستايل أوروبي"، وبالتأكيد لديه عروضا كبيرة، واللاعب يرفض أساسا فكرة الانضمام لأي نادي خليجي ويفضل البقاء في الأهلي".

وأضاف: "الأهلي سيقيم مؤتمرا صحفيا ضخم بعد عيد الأضحى، للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة ببناء استاد الأهلي الجديد في الشيخ زايد".

وأتم: "الاستاد سيكون بشراكة مع شركة اليانز الألمانية، وسيكون الأهلي أول نادٍ مصري يبني لنفسه استاد حقيقي وقوي براعي معروف على مستوى العالم وبفكر اقتصادي مثمر".

الأهلى مارسيل كولر مارسيل كولر المدير مارسيل كولر المدير الفني للأهلي

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