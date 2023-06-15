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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قمحة: الشباب هم مكون الوطن والدولة تستثمر فيهم

أحمد ناجي قمحة
أحمد ناجي قمحة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الدولة تبحث عن المواطن المصري لأن المستقبل يحتاج لنوعية مختلفة من الخريجين.

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وأضاف "أحمد ناجي قمحة" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن المكون الأهم في هذا الوطن هو مكون الشباب، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تقوم بالاستثمار في شبابها عن طريق افتتاح جامعات تكنولوجية جديدة لتخريج طلاب قادرين علي مواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

وتابع أحمد ناجي قمحة، أن الذين كانوا يتقدمون لشرح المشروعات التي تم افتتاحها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي كانوا جميعهم شباب وهذا يوضح كيف تستثمر الدولة المصرية شبابها بالطريقة العلمية الصحيحة.

أحمد ناجي قمحة التطور التكنولوجي العالمي الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة القناه الأولى المصرية

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