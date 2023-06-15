قمحة: الشباب هم مكون الوطن والدولة تستثمر فيهم

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الدولة تبحث عن المواطن المصري لأن المستقبل يحتاج لنوعية مختلفة من الخريجين.

وأضاف "أحمد ناجي قمحة" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن المكون الأهم في هذا الوطن هو مكون الشباب، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تقوم بالاستثمار في شبابها عن طريق افتتاح جامعات تكنولوجية جديدة لتخريج طلاب قادرين علي مواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

وتابع أحمد ناجي قمحة، أن الذين كانوا يتقدمون لشرح المشروعات التي تم افتتاحها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي كانوا جميعهم شباب وهذا يوضح كيف تستثمر الدولة المصرية شبابها بالطريقة العلمية الصحيحة.