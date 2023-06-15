العناية الإلهية تنقذ طالبة من الموت بعد تناول قرص حفظ غلال بسوهاج

أنقذت العناية الإلهية طالبة في نهاية العقد الثاني من العُمر، من المـ.ـوت المُحقق إثر إصابتها بحالة إعياء شديد وقئ مستمر، عقب تناولها قرص لحفظ الغلال، بمنزل أسرتها دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده إصابة طالبة بحالة إعياء شديد، إثر تناولها قرص لحفظ الغلال، بمنزل أسرتها دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین وصول المدعوة "منال م.ع.أ- 19 سنة- طالبة- وتقيم دائرة المركز"، إلى مستشفى دار السلام المركزي، مُصابة بحالة إعياء شديد وقئ مستمر؛ إثر تناولها قرص لحفظ الغلال، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وأفادت والدتها المدعوة "بسيمة ع.ص.م- 36 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية"، بأنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال؛ ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها؛ بسبب خلافات أسرية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.