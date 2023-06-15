زلزال بقوة 6،2 درجة يضرب الفلبين

ضرب زلزال قوته 6.2 درجات جنوب الفلبين، اليوم الخميس، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فيما حذّرت السلطات المحلية من هزات ارتدادية وأضرار محتملة.

يقع مركز الزلزال على بعد 11 كيلومترا من أقرب قرية، بحسب وسائل إعلام محلية. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وتشهد الفلبين هزات شبه يومية بسبب موقعها على "حزام النار" الذي يتسبب بنشاط زلزالي وبركاني ويمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ، فيما يجري الدفاع المدني الفلبيني بانتظام تدريبات تحاكي سيناريو الزلزال.