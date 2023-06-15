في يومهم العالمي.. كيف يمكن تشجيع المجتمع على مساعدة المسنين؟

يونيو هو شهر الوعي بإساءة المعاملة للمسنين، ويحتفل به العالم كل عام في اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة المعاملة للمسنين في 15 يونيو.

يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بحجم المشكلة وأهمية مكافحة إساءة المعاملة للمسنين، والتي تشمل العنف والإهمال والاستغلال والتمييز والإهانة التي يتعرض لها الأشخاص المسنون في جميع أنحاء العالم.

ويعد هذا اليوم فرصة للتعرف على حقوق المسنين والإجراءات التي يمكن اتخاذها لحمايتهم والحد من إساءة المعاملة التي يتعرضون لها.

كيف يمكن تشجيع المجتمع على مساعدة المسنين؟

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة ل صدى البلد أنه يمكن تشجيع المجتمع على مساعدة المسنين من خلال عدة طرق، مثل:

1- توفير الدعم المجتمعي: يمكن تشكيل فرق عمل وجمعيات محلية لتقديم الدعم المجتمعي للمسنين، مثل الزيارات المنتظمة والاهتمام بالأنشطة الاجتماعية والترفيهية التي تساعد على تحسين جودة حياتهم.

2- التطوع: يمكن تشجيع المجتمع على التطوع في المؤسسات والمراكز التي تعنى برعاية المسنين، وتوفير الدعم اللازم لهم.

3- التوعية: يمكن توعية المجتمع بأهمية مساعدة المسنين وحمايتهم من الإساءة، وتوفير المعلومات والموارد اللازمة لذلك.

4- المشاركة في الحملات الاجتماعية: يمكن المشاركة في الحملات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين حياة المسنين والتوعية بأهميتهم.

5- توفير الخدمات: يمكن توفير الخدمات اللازمة للمسنين، مثل النقل والرعاية الصحية والتغذية والعناية بالصحة النفسية.

6- التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة: يمكن التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتوفير الدعم اللازم للمسنين، وتحسين جودة حياتهم.

بشكل عام، يمكن تحقيق التغيير الإيجابي في حياة المسنين عن طريق التعاون المشترك بين المجتمع والمؤسسات المختلفة، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحسين جودة حياتهم وحمايتهم من الإساءة.