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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تتوجه لدول أخرى.. الإصلاح والنهضة: لا يوجد شكل قانوني لشركات ريادة الأعمال

الحوار الوطني
الحوار الوطني

توجه طه أحمد، ممثل حزب الإصلاح والنهضة بالحوار الوطني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على التوصية بإعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة ٥ سنوات.

 

وقال طه أحمد خلال جلسة دعم وتمكيل الشباب وذوي الهمم في ريادة الأعمال، المندرجة ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني إن ريادة الأعمال تواجه مشاكل كبيرة في مصر ولابد من التسهيل لها لأنها تأتي بأفكار  جديدة غير تقليدية توفر متطلبات النمو.

 

وأضاف ممثل حزب الإصلاح والنهضة: أن الشركات الناشئة الريادية تعاني أيضا من مشكلة انفصال ريادة الأعمال عن البحث العلمي، مطالبا بضرورة دمج  مشكلاتها بالبحث للوصول إلى حلول علمية علمي.

 

وأشار "طه" أنه أيضا لا يوجد شكل قانوني لشركات ريادة الأعمال وهذا يوجهها للتتوجه نحو دول أخرى، مثل الإمارات والسعودية، مطالبا بضرورة تسهيل إجراءات إنشاءها ودعمها بدائيا وحتى بعد نجاحها.

 

وطالب بضرورة عمل برامج تأهيلية لذي الهمم ويكون هناك دمج لهم بمجال العمل، وتشديد العقوبات على الشركات التي ترفض تعيين ذوي الهمم.

 

كما طالب بضرورة أن يكون لدينا شكل قانوني لهذه الشركات الناشئة لتسهيل دخولها في السوق المصري ، منوها ضرورة  أن يكون لدينا شكل قانوني للشركات الناشئة لتسهبا دخولها للسوق المصري، وربط مخرجات البحث العلمي بها، وعمل صناديق تمويل خاصة بها لتمويلها ولمساعدتها في تحقيق النجاح من أجل النمو.

طه أحمد الحوار الوطني المحور الاجتماعي ريادة الاعمال

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