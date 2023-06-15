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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة: ساحة التخريد بدأت في استقبال السيارات القديمة لإحلالها بالحديثة

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة،  أن ساحة التخريد بمركز ادكو ، بدأت في استقبال المتقدمين للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي،حيث تم  استلام عدد من السيارات القديمة للمشاركين بالمبادرة، استعدادا لتسليمهم السيارات الجديدة.

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يأتي ذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة والتى تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الإقتصاد الأخضر؛ بما يساعد فى رفع معدلات النمو الإقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والحد من تلوث البيئة والإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

أشارت نائب محافظ البحيرة الى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تُعد نموذجاً للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، حيث تستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي؛ بما يُساعد فى تحريك عجلة الإقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وتيسير إمتلاكهم سيارات موفرة إقتصادياً بتسهيلات إئتمانية كبيرة، موضحاً أن هذه المبادرة أسهمت فى تحقيق طفرة في مبيعات للسيارات ذات مكون محلي من خلال خلق طلب متزايد عليها.

وناشدت نائب محافظ البحيرة المواطنين الراغبين في الاشتراك بمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات المتقادمة بسرعة التقدم لإنهاء إجراءات تسليم السيارة القديمة، وإستلام شهادة تخريد السيارة .

كانت وزارة المالية قد أعلنت منح الحافز الأخضر للمشاركين في المبادرة، السيارات الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكسي 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 64 ألف جنيه، والميكروباص 25٪ من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه، علي أن يستفيد جميع المشتركين فى المبادرة (نقداً – تقسيط) بقيمة هذا الحافز ، ويتم إحتساب أسعار السيارات المشاركة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة ، علي أن تكون الأسعار شاملة تكلفة التجهيز بالغاز .

 

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