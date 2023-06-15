نائب يطالب بكوبري جديد لنجع حمادي وتوقف قطار التالجو بمحطة المدينة

تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ الأحد المقبل ، الطلب والاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالشيوخ ، بشأن طلبة بإنشاء كوبري حديدي موازى لكوبري نجع حمادى بقنا يربط الشرق بالغرب .

وتناقش اللجنة في اجتماعها طلب رسلان بتطوير محطة نجع حمادي ، وإدراجها ضمن محطات وقوف قطار التالجو الجديد الفاخر.

وأكد النائب طارق رسلان بأن الطلبين بإنشاء كوبري نجع حمادي وإدراج محطة نجع حمادي ضمن محطات وقوف التالجو ، من أهم الموضوعات التي تهم الشارع والمواطنين في نجع حمادي وقنا ، خاصة أن كوبري نجع حمادي القديم متهالك وتم بناؤه عام 1896-1897م ويخدم حوالي نصف مليون نسمه منهم طلبه وموظفين يذوقون الأمرين في العبور يوميا علي الكوبري المتهالك الضيق.

وأضاف رسلان أن إنشاء كوبري جديد موازى الكوبري القديم من شأنه التخفيف عن الأهالي والموظفين والطلبة من المعاناة اليومية ، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة والتى تصل إلي 50 درجة مئوية في الانتظار حتى يحين دورهم في المرور.

وتابع رسلان بأن الكوبري الجديد من شأنه إنعاش الوضع الاقتصادي بقرى شرق النيل من خلال ربطهم بالمدينة المركزية ، بحركة تجارة يومية بين مدينة نجع حمادي وقرى شرق النيل.

وشدد رسلان أن مدينة نجع حمادي من أهم المدن في الصعيد وهي مركزية وتخدم حوالي 6 مراكز مجاورة في الخدمات سواء الصحية أو التعليمية أو التجارية ، وهى محطه مهمه لكل مواطنين شمال قنا، وتلاحظ عدم وقوف قطار التالجو الفاخر بمحطة نجع حمادي والتي تشهد حركة مسافرين ذهاب واياب كبيرة جدا علي مدار الساعة ، ومن ثم بات من الضروري إدراج محطة نجع حمادي ضمن محطات وقوف قطار التالجو الفاخر.