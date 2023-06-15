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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم| ترقبوها الأسبوع الأول من يوليو

نتيجة الدبلومات
نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر أي أخبار عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم. 

وعلم موقع صدى البلد من مصادره في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

واستعدادا لـ ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم  ، تعمل حاليا كنترولات الدبلومات الفنية على قدم وساق ، للانتهاء من تصحيح كافة أوراق امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، واعمال المراجعة ورصد الدرجات وتجميع نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم  في شكلها النهائي لعرضها على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

وتصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا للإعلان عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بعد اعتمادها الرسمي ، لإتاحة خدمة الاستعلام الالكتروني عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم  يمكن لجميع الطلاب الوصول إليه من خلال بواية التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم https://fany.emis.gov.eg/ 

وبمجرد الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، يكون على الطالب ادخال رقم جلوسه بشكل صحيح ، واختيار النوعية ثم الضغط على عرض النتيجة

ويساعد رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم الطالب في معرفة درجاته كاملة في جميع المواد ، وامجموعه الكلي ، ومواد الرسوب ، ومعرفة مصيره اذا كان ناجح صافي ، ام سيدخل دور ثاني ، ام سيعيد السنة كلها .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم لا يطلب من الطالب دفع أي رسوم للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، بل يتيح  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بشكل مجاني لجميع الطلاب .

وقبل البحث عن  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، كان طلاب الدبلومات الفنية 2023 قد ادوا امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، حيث أدى 715 ألف و432 طالب وطالبة  امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية والنظرية ، في 2542 لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) ، وذلك في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023 ، ثم تم استكمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023 “ العملية والمعملية ”  لباقى المواد ،  حتى اليوم الخميس الموافق 15/6/2023.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم| ترقبوها الأسبوع الأول من يوليو

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