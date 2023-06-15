ناقد رياضي: الأهلي ينافس ريال مدريد على لقب الأكثر تتويجا بالعالم

أكد الناقد الرياضي محسن لملوم، أن النادي الأهلي نجح في تقديم أداء قوي خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا التي توج بها، معلقا “الأهلي يغرد وحيدا في القارة الأفريقية وينافس نفسه”.

وقال محسن لملوم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن الأهلي بعيد تماما عن أقرب منافسيه وينافس ريال مدريد على لقب الأكثر تتويجا حول العالم، مؤكدا أن الأهلي يستحق بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن نادي الوداد المغربي لم يحقق إلا فوز وحيد في الدور الإقصائي، بعكس الأهلي الذي انتصر على الرجاء والترجي ثم الوداد، موضحا أن الأهلي كان يستطيع إحراز مزيد من الأهداف في نهاية الشوط الثاني من المباراة أمام الوداد.

حمدي فتحي سينتقل إلى نادي الوكرة القطري

ولفت إلى أن حمدي فتحي سينتقل إلى نادي الوكرة القطري بنسبة 99%، مشيرا إلى أن حسين الشحات يحب النادي الأهلي وسيجدد تعاقده مع القلعة الحمراء بنسبة كبيرة.