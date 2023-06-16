الحاجة تفيدة: طلبت من الرئيس عمرة واستجاب ليها أثناء زيارته للبحيرة

الحاجة تفيدة، طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته للدار خلال تفقده مشروعات حياة كريمة بقرية الإبعادية بالبحيرة ، الذهاب لأداءالعمرة، واستجاب الرئيس لطلبها على الفور أثناء زيارته.

الحاجة "تفيدة عبد الغفار "عاشت طيلة حياتها مع إحدى السيدات حيث إنها لم تتزوج وعندما توفيت السيدة التي كانت تعيش عندها و ترعها ،ذهبت إلى إحدى دور المسنين بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة لمدة 7 سنوات، ثم انتقلت إلى دار السعادة بالإبعادية منذ عام.

وقالت الحاجة تفيدة خلال لقائها مع موقع "صدي البلد "بأنها عندما رأت الرئيس عبد الفتاح السيسي شعرت بالسعادة الكبيرة والغامرة،موضحةأنها دائما تشاهده من خلال التليفزيون وهو ينفذ المشاريع التنموية المختفلة التي وصفتها قائلة: دايما بنشوفه في التليفزيون بيعمل الخير، وكناهنطير من الفرحة لما زارنا، أول لما شوفناه فرحنا وانبهرنا بيه، وكنا خايفين ما يجيش لكنه جه زارنا، طلبنا منه عمرة، واستجاب لينا، وهندعي له: ربنايكرمه من السما للأرض حيث كانت تتمنى رؤيته، ورحب بسيدات الدار ترحيبا بالغا" .

و أضافت عندما سألها الرئيس عن طلباتها، قالت له نفسي أزور النبي، وأجاب من عنيا، وعن وجودها في الدار قالت: كل حاجة جميلة والرعايةممتازة، ومفيش أي حاجة نقصانا، والناس كويسين معانا، ودعينا للرئيس إن ربنا يكرمه.

وأوضحت الحاجة تفيدة، أن جميع أقاربها اتصلوا بها لتهنئتها بالعمرة، قائلة: الناس كلها كلموني وباركولي بالعمرة، وكانوا فرحانين، مضيفة أنهاتشعر بالسعادة الشديدة لزيارة النبي، وستدعو لمصر أثناء وجودها هناك.

و أشارت “ هدى عبد القادر” أخصائية بدار السعادة فى قرية الأبعادية أنها كانت إحدى أمنيات الحاجة تفيدة زيارة النبى و عمل عمرة ، و إنها كانتتتوقع من الرئيس السيسي الاستجابة

و قاله "هدى" ، إنه دار حديث ودي بينه وبين عدد من نزيلات الدار، للاطمئنان عليهن، ليطلبن منه أداء عمرة، واستجاب الرئيس السيسي لطلبهن قائلا: حاضر، ومتنسوناش بالدعوات الطيبة، وأنا جاي عشان أطّمن عليكم.