بطلة العالم للمصارعة: كل ما ألعب في تونس يشغلولي مهرجانات

كشفت سمر حمزة، أول مصارعة مصرية تتأهل لنهائي بطولة العالم في المصارعة الرومانية، كواليس مكالمة وزير الشباب والرياضة لها قبل مباراة التأهل، وكيف تحدت نفسها خلال تلك الفترة.

أوضحت سمر خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أن الدكتور أشرف صبحي ليس مجرد وزير بالنسبة لهم، بل هو شخص مقرب للغاية منهم كلاعبين، ويتابعهم باستمرار.

أضافت: "لما شوفت القرعة بتاعتي ولقيتها صعبة جدا، د. أشرف كلمني وقالي بصي أنا شوفت القرعة وقد إيه صعبة ومش هزعل منك في أي نتيجة، فقلت له لا إن شاء الله هوصل النهائي".

تابعت: "ضحك وقالي طيب برضو يا سمر متزعليش لو خسرتي، قلت له لا إن شاء الله بعد ماتش بكرا هتكلمني وتبارك لي إني وصلت نهائي.. وفعلا إول ما خرجت من الماتش كلمني على تليفون مساعد الوزير وقالي أنتي بجد مثال للرياضي اللي يدي دافع للناس الصغيرين إنهم يكملوا بأقل حاجة وأنا مبسوط منك وهستناكي في المطار".

وفيما يتعلق بفيديو رقصها بعد تتويجها بلقب بطولة أفريقيا للمصارعة الشاطئية في تونس، قالت سمر حمزة إنهم في تونس بعدما يفوز أي لاعب مصري يقومون بتشغيل أغاني مهرجانات شعبية ويتفاعلون معها احتفالا بالفوز.

وأضافت: "كل ما ألعب في تونس أول ما أي حد مصري يكسب يشغلوا له مهرجان شعبي.. بعد ما كسبت لقتهم شغلوا مهرجان أبطال الجمهورية وسقفوا فقولت يلا مبدهاش ورقصت وتفاعلت معاهم".

