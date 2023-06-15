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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر عاشور: أنا مرتبط وحياتى الشخصية خط أحمر

تامر عاشور
تامر عاشور

رفض المطرب تامر عاشور، الحديث عن حياته الشخصية قائلا:" خط أحمر".

ونفى  تامر عاشور خلال حواره مع برنامج "حبر سرى"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"،شائعات ارتباطه بفنانه وحضوره عيد ميلادها.

وأضاف تامر عاشور قائلا:" حاليا مرتبط لكن حياتى الشخصية خط أحمر".

طلاق تامر عاشور 


يذكر أن تصدر خبر طلاق الفنان تامر عاشور من زوجته سمر أبو شقة بعد زواج دام 6 سنوات.

وانفصلت سمر أبو شقة عن زوجها تامر عاشور بعد زواج استمر لمدة ست سنوات.

وقد تم الطلاق رسميا بينهما بعد فترة طويلة من الانفصال، وخلال هذه الفترة طلبت منه زوجته الطلاق أكثر من مرة، حيث كان الثنائي منفصلين ولكن دون طلاق.

الانفصال المطرب تامر عاشور الفنان تامر عاشور برنامج حبر سري تامر عاشور

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