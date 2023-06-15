تامر عاشور: أنا مرتبط وحياتى الشخصية خط أحمر

رفض المطرب تامر عاشور، الحديث عن حياته الشخصية قائلا:" خط أحمر".

ونفى تامر عاشور خلال حواره مع برنامج "حبر سرى"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"،شائعات ارتباطه بفنانه وحضوره عيد ميلادها.

وأضاف تامر عاشور قائلا:" حاليا مرتبط لكن حياتى الشخصية خط أحمر".

طلاق تامر عاشور



يذكر أن تصدر خبر طلاق الفنان تامر عاشور من زوجته سمر أبو شقة بعد زواج دام 6 سنوات.

وانفصلت سمر أبو شقة عن زوجها تامر عاشور بعد زواج استمر لمدة ست سنوات.

وقد تم الطلاق رسميا بينهما بعد فترة طويلة من الانفصال، وخلال هذه الفترة طلبت منه زوجته الطلاق أكثر من مرة، حيث كان الثنائي منفصلين ولكن دون طلاق.