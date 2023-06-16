وقف أعمال وإزالة قواعد خرسانية أقيمت بدون موافقة مجلس مدينة العريش

كسفت إدارة المتغيرات المكانية بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، التعديات علي أراضي أملاك الدولة والبناء بدون الحصول على موافقة مجلس المدينة.، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمخالفات بدون موافقه الجهة المختصة .



إزالة قواعد خرسانية:

وفي هذا الصدد..أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مجلس مدينة العريش، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المجلس لوقف الأعمال وإزالة القواعد الخرسانية في المهد.

وقد تبين للجنة ، أن الأعمال أقيمت بدون ترخيص بمنطقة خدمات الزهور ..حيث تم تنفيذ قرار الإزالة للقواعد الخرسانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة .



هذا وقد ضمت اللجنة المشكلة برئاسة سكرتير عام المجلس، عضوية مدير التنظيم بمجلس مدينة العريش ، ورئيس منطقة خدمات حي الزهور .