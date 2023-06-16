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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوليفان : لا نتوقع حدوث انفراج في علاقاتنا مع الصين خلال زيارة بلينكن

أرشيفية
أرشيفية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تتوقع حدوث انفراج في علاقاتها مع الصين خلال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين.

وأضاف سوليفان في بيان نشره البيت الأبيض: "زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى واشنطن الأسبوع المقبل أكثر أهمية من زيارة بلينكن للصين".

ومن المقرر أن يصل بلينكن الأحد إلى بكين لإجراء محادثات مع مسؤولين صينيين، بمن فيهم نظيره تشين جانج الذي تحدث معه عبر الهاتف مساء الثلاثاء.

وكتب بلينكن على تويتر "تحدثت هاتفيا الليلة مع عضو مجلس الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين جانج"، مضيفًا: "ناقشنا الجهود الجارية لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة فضلا عن قضايا ثنائية وعالمية".

الخارجية الأمريكية: بلينكن يرغب في زيارة الصين

قرار جديد من بلينكن بشأن زيارته لـ الصين

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان الأربعاء "منذ بداية العام، تواجه العلاقات الصينية الأمريكية صعوبات جديدة وتحديات ومن الواضح من يتحمل مسؤولية ذلك".

ونقل تلفزيون الصين الرسمي "سي.سي.تي.في"، عن تشين، القول في الاتصال إن على الولايات المتحدة أن تراعي الشواغل الأساسية للصين مثل قضية تايوان.

وأعرب تشين عن أسفه "للصعوبات الجديدة" في العلاقات الصينية الأمريكية، وحمل واشنطن مسؤوليتها.

 

 

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