نائب محافظ البحيرة: المخصصات المالية آخر 5 سنوات 6.1 مليار جنيه

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن بدء الخطة الاستثمارية لعام 2023\2024 في بداية شهر 7 المقبل، مشيرة إلى أن إجمالي المخصصات المالية في البحيرة بآخر 5 سنوات تبلغ 6.1 مليار جنيه، بينما التركيز خلال الخطة الاستثمارية الجارية على استكمال المشروعات، إذ تم التركيز على مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة.
وأضافت نائب محافظ البحيرة، خلال حوارها عبر القناة الأولى، أنه يجري العمل على استكمال أعمال الرصف والإنارة والبيئة وغيرها في المدينة، مشيرة إلى أن هناك اهتمام كبير بالمشروعات الخضراء التي تخدم البيئة إذ يتم التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات وأيضا صناعة الخشب من مخلفات الزراعة.
وتابعت نائب محافظ البحيرة، أنه يجرى التركيز على المشروعات الخدمية في مدينة البحيرة مثل ميكنة ورقمنة مراكز خدمة المواطنين، إذ يوفرالوقت والجهد فضلا عن الحد من الفساد، لافتة إلى إنشاء مراكز لخدمة المواطنين في القرى وهذا ما يطلق عليه "الحوكمة" التي تعني توحيد الخدمات بدلا من تكبد المواطن مشقة الانتقال من منزله للمدينة من أجل الحصول على خدمة ما.