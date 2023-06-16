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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب محافظ البحيرة: المخصصات المالية آخر 5 سنوات 6.1 مليار جنيه

نهال بلبع
نهال بلبع

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن بدء الخطة الاستثمارية لعام ‏‏2023\2024 في بداية شهر 7 المقبل، مشيرة إلى أن إجمالي المخصصات المالية في ‏البحيرة بآخر 5 سنوات تبلغ 6.1 مليار جنيه، بينما التركيز خلال الخطة ‏الاستثمارية الجارية على استكمال المشروعات، إذ تم التركيز على مشروع ‏تطوير الريف المصري حياة كريمة.‏

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وأضافت نائب محافظ البحيرة، خلال حوارها عبر القناة الأولى، أنه يجري ‏العمل على استكمال أعمال الرصف والإنارة والبيئة وغيرها في المدينة، مشيرة ‏إلى أن هناك اهتمام كبير بالمشروعات الخضراء التي تخدم البيئة إذ يتم التوسع في ‏إنشاء مصانع تدوير المخلفات وأيضا صناعة الخشب من مخلفات الزراعة.‏

وتابعت نائب محافظ البحيرة، أنه يجرى التركيز على المشروعات الخدمية في مدينة البحيرة مثل ميكنة ‏ورقمنة مراكز خدمة المواطنين، إذ يوفرالوقت والجهد فضلا عن الحد من الفساد، ‏لافتة إلى إنشاء مراكز لخدمة المواطنين في القرى وهذا ما يطلق عليه ‏‏"الحوكمة" التي تعني توحيد الخدمات بدلا من تكبد المواطن مشقة الانتقال من ‏منزله للمدينة من أجل الحصول على خدمة ما.‏
 

محافظ البحيرة نهال بلبع المشروعات حياة كريمة المالية

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