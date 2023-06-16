استاذ بجامعة الأزهر: العشر الأوائل من ذي الحجة جمع فيها أمهات العبادة

تحدث الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، عن فضل اغتنام العشر الأوائل من ذي الحجة، قائل: إن الله عز وجل جعل لنا أيام ندرك فيها ما فاتنا، مثل صيام يوم عرفة، والتسع الأوائل من ذى الحجة، وليلة القدر.

وأوضح "حسن القصبي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن الله عز وجل لا يقسم إلا على شيئ عظيم، مستهشدا بقول الله عز وجل: "والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر".

ولفت إلى أن العشر الأوائل جمع فيها أمهات العبادة، ولم يأتي أمهات العبادة في غيرها، فهي تضم الصلاة والصوم والحج، وذلك دليل على عظمتها.

وشدد على أن الله عز وجل أكمل في هذه الليل الدين، مستشهدا بقول الله عز وجل:"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا".

