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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تلغي الفكرة وضميرك مرتاح.. رسالة مثيرة من كهربا للمتابعين

كهربا
كهربا

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة مثيرة إلي المتابعين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب كهربا عبر خاصية “الاستوري”: “كل الجوازات اللي قدامك مخلياك تلغي فكرة الجواز وانت ضميرك مرتاح”.

وشارفت أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي بشأن غرامة نادي الزمالك الصادر بحقها قرار من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية كاس، على الانتهاء ومن ثم إغلاق الملف برمته.  

وطمأن محامي كهربا جماهير النادي الأهلي بعدم تعرض اللاعب لأي عقوبة إيقاف من قبل الفيفا فى قادم الأيام.

فيما هدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتقديم شكوى جديدة ضد كهربا أمام الفيفا الفترة القادم. 

شكوي جديدة ضد كهربا  

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، أنه يرفض مقارنة ناديه بأي فريق أخر، في ظل حالة عدم الاستقرار الذي شهدته القلعة البيضاء في الفترة الماضية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "مجلس إدارة النادي محترم ومنتخب ويأخذ قراراته في الوقت المناسب".

وشدد على أن الزمالك سيتقدم بشكوى جديدة ضد محمود كهربا لاعب الأهلي في الوقت المناسب كي يتم إيقاف اللاعب في الفترة المقبلة.

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