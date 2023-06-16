بوتين: نجحنا في وضع سياسات اقتصادية متوازنة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده نجحت في وضع سياسات اقتصادية متوازنة، وأن بلاده تعمل على تخفيف نسبة الفقر.

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية خلال لقائهم واستعرضوا مسار العلاقات بين البلدين.

وشكر الرئيس الروسي رئيس دولة الإمارات على جهوده في تحرير الأسرى في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم في سانت بطرسبرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الرئيس الإماراتي إلى روسيا.