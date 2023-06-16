عناية الإسلام بالنشء.. الأوقاف تعلن موضوعات خطب شهر يوليو 2023

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوعات خطب شهر يوليو 2023م، وذلك بالتزامن مع آخر جمعة من شهر ذي القعدة 1444هـ، والاستعداد لاستقبال شهر ذي الحجة المحرم.

موضوعات خطب الجمعة

وجاءت موضوعات خطب الجمعة لشهر يوليو 2023م :

الجمعة الأولى 7 يوليو 2023م : عناية الإسلام بالنشء.

الجمعة الثانية 14 يوليو 2023م : فضائل الاستغفار.

الجمعة الثالثة 21 يوليو 2023م : الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة.

الجمعة الرابعة 28 يوليو 2023م : أسس بناء الدولة بين العهد النبوي والتطورات العصرية.

وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد سيدي محمد شبل الأسود

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى افتتح أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسجد سيدي شبل الأسود بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية بعد صيانته وتطويره اليوم الجمعة 16 / 6 / 2023م بتكلفة تسعة ملايين جنيه من موازنة وزارة الأوقاف ، وذلك بحضور اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمد إبراهيم موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، واللواء وليد البيلي السكرتير المساعد، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري، والمستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، والشيخ صبري ياسين دويدار مسئول ملف الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف، والشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية أوقاف المنوفية، والدكتور خالد عبد السلام وكيل مديرية أوقاف المنوفية.