البحيرة .. ضبط 64 كجم لحوما خارج المجازر الحكومية

نفذت مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور أشرف محى الدين، حملات مكبرة على الأسواق على مدار الأسبوع، بالإشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين بنطاق مدن ومراكز المحافظة .

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها تحت إشراف الدكتور هادي الجندي مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم عن تحرير 26 قضية بإجمالي مضبوطات 64 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكوميه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

يأتى ذلك إستمراراً للحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات للتأكد من صحة اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وإنها مذبوحة داخل المجازر المعتمده للحفاظ على صحة المواطنين.