البحيرة .. تقديم خدمات طبية لـ 662 مواطنا خلال قافلة سكانية شاملة

قامت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية على بن أبي طالب التابعة لقرية عزب حوش عيسي وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 662 حالة مابين باطنة و أطفال وأسنان وإجراء تحاليل وقياس ضغط وسكر وتوفير وسائل تنظيم الأسرة.

كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش وعلاج جماعى لعدد 350 رأس ماشية والكشف والتشخيص لعدد 35 حالة باطنة.

وخلال القافلة تم توزيع 50 كرتونة مواد غذائية واجراء اختبارات فورية محو أمية لأكثر من 90 من الدارسين من أهالي القرية وتم استلام ملفات 30 حالة تكافل وكرامة.



يأتى ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.