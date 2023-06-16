البحيرة: غلق مخبزين لإنتاجهما خبز ناقص الوزن

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة احكام الرقابة على كافه المخابز البلدية بنطاق المحافظة للتأكد من انتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمحتكرى الدعم وكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بحملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن تحرير 17 محضر متنوع فى مجال المخابز بناحية أبوحمص وكفر الدوار، وتم غلق مخبز لمدة 3 شهور لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 34 جرام للرغيف الواحد و غلق مخبز آخر لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرام للرغيف مع توفير الخبز للمواطنين، كما تم ضبط 4 مخابز قامو بالتصرف فى 79 شيكارة دقيق بلدى عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع وجارى تحصيل غرامات ومبالغ مالية مستحقة عن تلك المخالفة.

كما تمكنت الحملات التي تم تنفيذها بمركزي رشيد والمحموديه من ضبط 16 مخبز قامو بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف وتحرير 26 محضر متنوع فى مجال المخابز .

كما قامت المديرية بشن حمله مماثلة بمركز دمنهور أسفرت عن ضبط تاجر تموينى قام بتجميع سلع تموينية بمبلغ 12445 لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط عدد 2 تجار تموينين قامو بغلق محلاتهم وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية ومواعيد صرفها للمواطنين.

هذا وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.