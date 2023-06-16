بعد خناقة وبلطجة طلعت حرب | عقوبات رادعة لتعطيل حركة المرور بالقانون

نشبت مشاجرة بين مجموعة من الباعة الجائلين أمام مول طلعت حرب بمنطقة وسط البلد تحولت إلى ضرب وبلطجة وسباب بين الطرفين وحاول بعض الأشخاص التدخل لفض المشاجرة إلي أن الطرفين استمرا في التعدي على بعضهم بالضرب والسباب.

وقام أصحاب المحلات باستدعاء النجدة بعد فترة من المشاجرة إلا أن طرفي المشاجرة هربا قبل وصول قوات الشرطة.

عقوبة تعطيل حركة المرور

وفي هذا الصدد فرض قانون المرور الجديد ، غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، بينما فرض غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، و غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

ونص قانون المرور على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

-تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة).

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق.

- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.

- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.