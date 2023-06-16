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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب حماة الوطن بشمال سيناء ينظم مراسم 15 عقد قران

عقد قران ١٥ عريس
عقد قران ١٥ عريس وعروسة بالعريش

نظم حزب حماة الوطن بشمال سيناء ، مراسم عقد قران 15عريس وعروسة، من الشباب بمدينة العريش، والذين تكفل الحزب بزواجهم على نفقته، بداية من الخطوبة، وتجهيز وفرش شقق الزوجية، والتكفل أيضا بالخطوبة وعقد القران والزفاف الجماعي.


وقال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم، إنه تم عقد القران، على نفقة الحزب بالكامل، وسوف يتم خلال أيام قليلة نقل الأجهزة الكهربائية وغرف النوم والصالونات، والأثاث الى الشقق بحسب الأتفاق، مع مراعاة توثيق الحدث عن طريق أمانات الأعلام والتنظيم والشباب والمرأة والمراسم بالحزب .

 


وأضاف "الخليلي" أنه سوف يتم عقد الزفاف الجماعي، مع تحمل نفقة البدل والفساتين، والحنة، وتكاليف يوم الزفاف بالكامل والسيشن، والزفة، والحفلة الغنائية الختامية.


 كبرى الصالات :
 

بدوره.. أكد المهندس هيثم رحمي أمين حزب حماة الوطن بشمال سيناء، أن الاحتفال بالزفاف سوف يكون يوم 14من شهر يوليو القادم، في أحد الصالات الكبرى بالعريش، بحضور كبار المطربين، وسوف تقام ليلة من ألف ليلة، حتى لا يشعر العرائيس أنهم لم يحصلوا على شئ من حقوق الزوجية والزفاف.

وأوضح "رحمي" أن الحزب تكفل بكل شئ، سواء الأشياء الصغيرة والكبيرة، بما فيها زفة السيارات والصور والفيديوهات، علاوة على السيشن، وأكتمال أثاث الشقق والأجهزة الكهربائية بالكامل

وأشار إلى أن لجنة من الحزب برئاسة أمين التنظيم، عملت على مدار قرابة 3شهور على تجهيز كامل للزفاف الجماعي، وأدخال الفرحة للمتعثرين من الشباب، بناء على تعليمات القيادة السياسية، وأمانة الحزب المركزية، وتوجيهات القيادة العامة للحزب في القاهرة.
 

جدير بالذكر أن حزب حماة الوطن بشمال سيناء، تكفل بزفاف وتجهيز 15عريس وعروسة من أهالي سيناء، من الشباب المتعثر، ويجد صعوبة في أتمام الزفاف، وذلك من خلال تجهيز الأثاث وغرف النوم والصالونات بغرف الزوجية، وأقامة الخطوبة والحفل وعقد القران والزفاف، حتى اتمام الزفاف بالكامل.
 

 

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