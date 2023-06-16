حسام موافي يحذر الأطفال مرضى السكر من الأكل خارج المنزل لهذا السبب

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، تفاصيل الحالة المرضية للأطفال المصابين بمرض السكر.

ولفت موافي خلال برنامجه «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مريض السكر من الأطفال يكون نوع أول من المرض، موجها بضرورة معاملة الطفل على أنه مريض سكر.

مريض السكر

وتابع: الطفل مريض السكر ممنوع منعا باتا من الأكل خارج البيت، الحلويات أيضا ممنوعة على الطفل.

وبشأن مرض التهاب الشرايين، استكمل موافي قائلا: يعتبر مرض نادر جدا مناعيا يسبب التهاب في الشرايين وحساسية الصدر مع الصداع والقيء، منوها أنه من الأمراض القليلة التي لا تشفى بالكورتيزون أحيانا، وعلاجه لدى طبيب مناعة.

