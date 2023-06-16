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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة تجمعهما.. صالح جمعة يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

صلاح وصالح
صلاح وصالح

حرص صالح جمعة نجم النادى الاسماعيلي، على تهنئة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر صالح جمعة صورة له رفقة محمد صلاح عبر حسابه علي انستجرام، معلقا عليها: «عيد ميلاد سعيد».

وأتم محمد صلاح نجم ليفربول، عامه الـ 31 امس الخميس، حيث إنه من مواليد يوم الخامس عشر من يونيو 1992.

يذكر ان النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي احتفل امس الخميس، الموافق 15-6-2023، ، بعيد ميلاده الـ 31، حيث إنه ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وحصل النجم المصرى محمد صلاح، على العديد من الجوائز الفردية والجماعية الكبرى على مستوى أوروبا وأفريقيا والعالم بالترتيب، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الأخيرة.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٦١٦_٠٣٥٥٠٨

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