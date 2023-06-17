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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية يكشف أهمية الوساطة الإفريقية في الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن الوساطة الافريقية في الحرب الروسية الأوكرانية تجد ترحيب دولي، مضيفا أنها مبادرة مهمة، وتأتي في توقيت مهم للعالم.

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وأضاف حامد فارس، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن هذه المبادرة مرحب بها ، وفيها دول اتخذت الحياد الإيجابي في هذه الحرب، لافتا إلى أن خاصة أكثر القارات تضررا القارة الأفريقية.
وتابع الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن إنهاء الحرب مطلب دول كثيرة في العالم، مشيرا إلى أن لهذه المبادرة ثلاث بنود أساسية تصب في وقف إطلاق النار بين الجانبين الروسي و الأوكراني.
وأكمل الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك نظرة قدمتها الدول الأفريقية في هذه الحرب، وهي عدم الانحياز لأي طرف من الطرفين.
 


 

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